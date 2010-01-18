МНС: на Харківщині все тихо

Харків. 18 січня. УНІАН. В день голосування, 17 січня, на виборчих дільницях Харківської області, станом на 18.00, не було відмічено жодної надзвичайної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в неділю сказав помічник начальника ГУ МНСУ в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН.

«Жодної надзвичайної ситуації, жодної пожежі на об’єктах, на їхніх територіях, там де розміщені виборчі дільниці, не відбулося», - повідомив І.ЛУПАНДІН.

За його словами, представниками МНС області до виборів була проведена перевірка кожної дільниці області та складені відповідні приписи й акти. Всі виборчі дільниці Харківської області «перебувають у дуже хорошому стані», й за ними ведеться постійний контроль з боку МНС.

«На всіх виборчих дільницях, де проводиться голосування, чергують співробітники МНС, вони слідкують за протипожежною ситуацією й готові відреагувати на різноманітні можливі НС», - завірив І.ЛУПАНДІН і додав, що в цілому на чергуванні перебувало 1751 працівників МНС.

«Вони будуть перебувати на об’єктах до кінця проведення виборів, я маю на увазі, коли будуть підраховані голоси та відвезені до Центральної виборчої комісії або окружної комісії», - повідомив І.ЛУПАНДІН.