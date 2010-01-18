Тимошенко відклала візит до Харкова

Харків. 18 січня. УНІАН. Робочий візит Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Харківської області, запланований на 19 січня 2010 року, відкладено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, очікувалося, що в рамках візиту 19 січня Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Держпідприємство «Електроважмаш», вручить харків’янам ордери на квартири і виступить на обласному телебаченні.