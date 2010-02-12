Добкін щодня кидає на Київ по 100 багнетів Партії регонів

Харків. 12 лютого. УНІАН. Харківський міський виборчий штаб, керівником якого є мер Михайло ДОБКІН, щодня направляє до Києва 100 представників Партії регіонів для участі в мітингу біля будинку ЦВК.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської організації ПР, про це поінформувала на прес-конференції заступник голови Харківської міської організації ПР Олена ОЛЕШКО.

За її словами, людей шлють до Києва з метою відстояти перемогу лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА. Вік тих, хто їде до Києва, становить від 30 до 60 років.

«Вони їдуть туди з бажанням підтримати Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, з бажанням заявити на весь світ, що ЯНУКОВИЧ переміг безумовно. Це відзначили всі, цього тільки не хоче бачити наш опонент», - сказала Олена ОЛЕШКО.