Ахметов заступився за Маркевича

Харків. 18 лютого. УНІАН. Президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ вважає, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС непрофесійно виконує свої обов’язки.

Про це Р.АХМЕТОВ сказав в інтерв’ю прес-службі «Шахтаря», коментуючи висловлювання Г.СУРКІСА про доцільність поєднання Мироном МАРКЕВИЧЕМ посад головного тренера харківського «Металіста» і головного тренера збірної України з футболу.

«Щодо поєднання, то я вже казав: це, може бути, не принесе користі ані збірній, ані клубу. Але можу сказати, що Мирон Богданович – гідний тренер, і «Металіст» показував яскравий, видовищний футбол, добивався гарних результатів. Що стосується пана СУРКІСА, то він продовжує непрофесійно виконувати свою роботу. Поки я не призначив тренера, я завжди вагаюся. Але коли я вже прийняв рішення, то кажу, що мій тренер найкращий, що я в нього вірю та зроблю все для того, щоб усі наші конкуренти зазнали невдачі. СУРКІС та Виконком ФФУ призначили головним тренером М.МАРКЕВИЧА. Це означає, що здебільшого треба було припинити розмови про те, кого вони хотіли б бачити на цій посаді. Інакше СУРКІС показує, що цього тренера не хотів і в нього не вірить. Це, м’яко кажучи, негарно і некоректно. На СУРКІСУ лежить відповідальність за результат гри команди, тому що він призначає тренера. Ми всі вагаємося, і до прийняття остаточного рішення у нас завжди є кілька кандидатів. Ми аналізуємо їх кращі та гірші сторони, проводимо переговорний процес. Але після прийняття рішення ми віримо у цього фахівця і віримо, що він зробить усе можливе та неможливе для того, щоб команда досягла великих успіхів. А в цій ситуації все, м’яко кажучи, негарно та непрофесійно. Це каже про те, що в СУРКІСА немає ні розуму, ні сумління. Я вважаю, що МАРКЕВИЧ прийшов для того, щоб допомогти, а не ля того, щоб його прилюдно принижували», - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому він висловився за необхідність підтримати М.МАРКЕВИЧА на посаді головного тренера національної збірної.

«Це головний тренер національної команди, і я дуже хочу, щоб він досяг успіхів, - наголосив Р.АХМЕТОВ. «Все, що залежатиме від «Шахтаря», - заявив президент клубу, - ми зробимо. Коли тренера призначили – треба вірити у нього, йому треба допомогти, а не тиснути на нього».

«Але я ще не бачив, - додав Р.АХМЕТОВ, - щоб керівництво Федерації футболу, тільки-но призначивши тренера, починало підривати його авторитет в очах футболістів, уболівальників і таким чином тиснути на нього психологічно. Це негарно. Я сьогодні прочитав, як прокоментував це Мирон Богданович. Хочу сказати, що якщо б він не дав коментар, для мене це було б дивно. Я в нього повірив більше, ніж учора. Якщо б він не прокоментував, не виключаю, що завтра за нього почали б призначати стартовий склад чи ще щось. А так загалом він сказав: «Я головний тренер національної команди. Ваше право мені вірити чи не вірити. Якщо ви мені вірите, то, будь ласка, займайтеся своєю справою та не втручайтеся в роботу тренерського штабу». Це коректно».

Говорячи про справи в його клубі, Р.АХМЕТОВ спростував чутки про те, що Мірча ЛУЧЕСКУ може полишити посаду головного тренера «Шахтаря».

«Говорили, що ЛУЧЕСКУ буде головним тренером національної збірної, тепер ви говорите вже про нові чутки. Я знаю, що Містер почувається чудово, він у хорошій формі, і «Шахтар» пов`язує з ним великі сподівання. Дай Бог йому здоров`я. ЛУЧЕСКУ багато зробив для «Шахтаря», але я переконаний, що він може зробити ще більше. Тому Мірча ЛУЧЕСКУ – головний тренер «Шахтаря». Були навіть чутки, що нібито вже почали підбирати кандидатів на посаду наставника нашої команди. Це неправда», - сказав Р.АХМЕТОВ.