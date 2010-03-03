Маркевич обіцяє згуртувати у збірній найкращих

Харків. 3 березня. УНІАН. У збірній України з футболу гратимуть тільки найсильніші футболісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування зі студентами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в рамках проекту футбольного клубу «Металіст» «Назустріч один одному» сказав головний тренер «Металіста» та збірної України з футболу Мирон МАРКЕВИЧ.

За його словами, він веде постійне спостереження за потенційними гравцями збірної, за результатами якого відбиратиме до команди тільки найсильніших футболістів.

«Я зараз збираю інформацію по збірній Україні, ми відслідковуємо багато футболістів. Усе залежить від самих футболістів, як вони будуть грати. Для мене на разі всі однакові, повірте мені. Це дуже відповідально грати за збірну України, і там мають грати найсильніші футболісти», - сказав М.МЕРКЕВИЧ.

Говорячи про потенційних збірників зі складу «Металіста», М.МАРКЕВИЧ наголосив: «Тільки найсильніші, й у тому числі футболісти «Металіста». Я б дуже хотів, щоб вони грою довели, що достойні грати в збірній України».

М.МАРКЕВИЧ відкинув думку про те, що він може під впливом критики з боку преси включити до складу гравців, які не відповідатимуть загальному рівню команди.

«Мені ніхто не вкаже, кого ставити. Я абсолютно самостійна людина, і буду ухвалювати рішення тільки я. Мені можуть підказати, навіть ви мені можете підказати, але рішення я буду ухвалювати тільки один, тому що я за це відповідаю», - наголосив М.МАРКЕВИЧ.

Гравець ФК «Металіст» Віталій БОРДІЯН додав, що гравці клубу з ентузіазмом сприйняли призначення М.МАРКЕВИЧА головним тренером національної збірної.

«Хлопці, я думаю, всі зраділи, тренер своєї збірної під боком, їм тільки залишається доводити, працювати на тренуваннях і показувати все, на що вони здатні», - сказав він.

На зхнімку:Мирон Маркевичспостерігає за грою на полі.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА