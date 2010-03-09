На Харківщині протягом доби згоріло 3 авто

Харків. 9 березня. УНІАН. Протягом останньої доби в Харківській області згоріло 3 автомобілі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Зокрема, один випадок стався у Великій Рогані, де в гаражі згорів ВАЗ 2109.

Друга пожежа трапилася вночі 8 березня в селищі Махновщина – прямо на вулиці згорів ВАЗ 2105.

Останній випадок сьогодні вночі стався у Харкові на вул. Блюхера, 46. Біля житлового будинку горів автомобіль Рено-19, 1999 р.в. У ньому палав двигун та багажний відсік. МНСники ліквідували пожежу о 3.55.