Аваков відмовився увійти до опозиційного уряду Тимошенко

Харьков. 16 марта. УНИАН. Пресс-служба экс-губернатора Харьковской области распространила заявление, в котором отмечает, что Арсен АВАКОВ с удивлением узнал из средств массовой информации об инициативе одного из народных депутатов «рекомендовать его кандидатуру на пост министра в оппозиционном правительстве Ю.ТИМОШЕНКО», сообщает интернет-портал «Главное».

Арсен АВАКОВ отметил, что намерен продолжать свою политическую деятельность, которая, в том числе, будет направлена на оппонирование действующей власти в случае нарушения принципов демократии и либерализма. «Однако эта политическая деятельность будет базироваться на цивилизованных демократических принципах и европейской традиции. Настоящая демократия – это прежде всего процедура и уважение закона. В этом вопросе средства не менее важны, чем цель», - считает А.АВАКОВ.

В сообщении «Главного» отмечается, что согласно ст. 72 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» оппозиционное правительство создается из числа народных депутатов - членов парламентской оппозиции. Таким образом, не только Арсен АВАКОВ не может быть министром оппозиционного правительства, но и Юлия ТИМОШЕНКО не может его возглавить, поскольку в настоящий момент не является народным депутатом.

Как сообщалось ранее, экс-губернатор Харьковской области А.АВАКОВ перед вторым туром президентских выборов заявил о поддержке Ю.ТИМОШЕНКО и был отправлен в отставку Виктором ЮЩЕНКО. После второго тура президентских выборов А.АВАКОВ вступил в объединение «За Украину!» под руководством Вячеслава КИРИЛЕНКО, также претендующее на статус оппозиционного.