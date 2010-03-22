Сьогодні у Харкові представлять нового начальника обласної міліції

Харків. 22 березня. УНІАН. Сьогодні буде представлений новий начальник Головного управління МВС України в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ в Харківській області, нового керівника обласної міліції представить колективу ГУ перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Сергій ПОПКОВ, який прибув із Києва.

Прізвище нового керівника не повідомляється, однак з поінформованих джерел стало відомо, що харківську міліцію очолить Михайло МАРТИНОВ, депутат Харківської обласної ради (фракція Партії регіонів). Останнім часом М.МАРТИНОВ працював радником міського голови Михайла ДОБКІНА з правових питань.

Офіційне представлення нового начальника відбудеться об 11.00 в приміщенні Головного управління обласної міліції.