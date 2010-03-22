Результати 21-го туру Чемпіонату України з футболу

Наступний тур 27-28 березня

Харків. 22 березня. УНІАН. Результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу: Оболонь - Карпати 1:3 (Яворський 24 - Зеньов 11, Ощипко 71 пен., Кожанов 79) Іллічівець - Кривбас 0:3 (Воронков 35, 45, Лепа 75) Дніпро - Чорноморець 3:1 (Русол 3, Назаренко 64, Селезньов 76 – Назаренко 74 автогол) Зоря - Шахтар 0:2 (Вілліан 25, Срна 57) Металіст - Металург З 4:0 (Валяєв 23, Дєвіч 59, Едмар 61, Олійник 79) Арсенал - Закарпаття 0:0 Ворскла - Таврія 0:1 (Фещук 66) Металург Д - Динамо 1:1 (Мхітарян 81 - Мілевський 12)

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