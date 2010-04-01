Металіст і Червоний Хрест підпишуть договір про співпрацю

Харків. 1 квітня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» і Харківська обласна організацією товариства Червоного Хреста здійснять спільний проект з метою популяризації здорового способу життя серед молоді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», нова ініціатива буде реалізована в рамках великого проекту «Здоров`я Слобожанщини - здоров`я суспільства».

Програма співпраці передбачає популяризацію здорового способу життя серед населення і, передусім, серед молоді Харкова і Харківської області, формування пошани до загальносвітових гуманітарних цінностей, спільну реалізацію проекту в рамках підготовки міста до Євро-2012.

Представники Червоного Хреста, зокрема, візьмуть участь у створенні та оснащенні Центру підготовки інструкторів і навчання волонтерів прийомам першої медичної допомоги, який розміститься на території Обласного спортивного комплексу «Металіст».

У свою чергу, керівництво ФК «Металіст», футболісти, керівники та вихованці Дитячої футбольної академії клубу будуть задіяні в різних соціальних програмах, публічних заходах, спрямованих на боротьбу зі шкідливими звичками в молодіжному середовищі та популяризацію здорового способу життя.

Особистий приклад відомих спортсменів, підкреслили в прес-службі, може виявитися набагато ефективнішим за будь-які вимоги і повчання. Крім того, участь у запланованих в рамках співпраці проектах «зірок» ФК «Металіст» стане для багатьох юнаків стимулом замислитися якщо не про спортивну кар`єру, то, як мінімум, про любительські заняття спортом і своїм здоров`ям.

Як повідомили у прес-службі, 3 квітня в ОСК «Металіст» відбудеться підписання відповідного договору про співпрацю між ФК «Металіст» та обласною організацією товариства Червоного Хреста.