Платіні високо оцінив підготовку Харкова до Євро-2012

Харків. 8 квітня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ позитивно оцінив хід підготовки Харкова до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, свою оцінку М.ПЛАТІНІ висловив на брифінгу за підсумками огляду Міжнародного аеропорту «Харків» і стадіону «Металіст», з ходом реконструкції яких делегацію УЄФА ознайомив генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Тут майже проблем немає: стадіон збудовано, готелі існують, все під контролем. Тут занепокоєнь я не бачу», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Президент УЄФА відзначив високі темпи реконструкції аеропорту та робіт на інших об’єктах Харкова.

«Сьогодні триває активна робота, новий аеропорт знаходиться в стадії активної підготовки, і вже багато зроблено», - сказав він.

Говорячи про стадіон «Металіст», М.ПЛАТІНІ відзначив, що «стадіон дуже хороший, там не треба багато чого змінювати». Що стосується доріг, то він їх «усіх не бачив», і вважає, що дороги об’єктивно постраждали , і це стосується не лише України, а й Франції і загалом всієї Європи.

При цьому М.ПЛАТІНІ нагадав, що УЄФА «вимагає від України певних зобов’язань». За його словами, Україна старається, і «вони виконують всі вимоги, які ми висуваємо».

Відповідаючи на запитання, як він оцінює Харків порівняно з іншими приймаючими містами України й Польщі, М.ПЛАТІНІ не став виокремлювати когось, але зазначив, що «Харків працює добре, він пройшов великий шлях, доведеться зробити ще багато, але все під контролем, все просувається».

Президент УЄФА наголосив, що Україна і Польща вперше в своїй історії проводять такого роду заходи, і це «є викликом», на який доводиться відповідати в умовах економічної кризи та певної політичної нестабільності.

На знімку: Олександр Ярославський знайомить Мішеля Платіні зі стадіоном "Металіст".

Фото Андрія КРАВЧЕНКА