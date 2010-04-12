Харківщина висловила співчуття польському народу

Харків. 12 квітня. УНІАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН та голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ висловили співчуття Надзвичайному та Повноважному Послу Республіки Польща в Україні Яцеку КЛЮЧКОВСЬКОМУ у зв’язку з трагічною загибеллю Президента Польщі Леха Качинського.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

«З глибокою скорботою була сприйнята трагедія, що забрала життя Президента Республіки Польща пана Леха Качинського та його співвітчизників. Ми поділяємо біль важкої і непоправної втрати, що спіткала Республіку Польща. Від імені мешканців Харківщини висловлюємо глибоке співчуття Вам, рідним і близьким загиблих, а також всьому польському народові», - зазначається в урядовій телеграмі.

Також співчуття Гжегожу СЄРОЧИНСЬКОМУ, Генеральному консулу Республіки Польща в місті Харкові висловив секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

«Глибоко приголомшений звісткою про авіакатастрофу літака Президента Польщі і загибелі офіційної делегації Республіки Польща на чолі з її Президентом паном Лехом Качиньським. Разом зі всіма харків`янами поділяю біль важкої і невиправної втрати, що спіткала Республіку Польщу. Виражаю щирі співчуття Вам, рідним і близьким загиблих, всьому польському народу», - йдеться у телеграмі керівника Харкова, текст якої розміщений на сайті міськради.