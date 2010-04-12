Ярославський – Федерації футболу: «как вас теперь понимать»

Харьков. 12 апреля. УНИАН. Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 , президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ удивлен ответом Федерации футбола Украины на его инициативу вложить свою долю средств в подготовку сборной Украины по футболу к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, свое мнение А.ЯРОСЛАВСКИЙ высказал в интервью «Футбольному уикэнду», комментируя ответ вице-президента ФФУ Владимира ЛАШКУЛА на свое желание профинансировать национальную сборную (и предложить это сделать другим владельцам украинских клубов) с целью достижения максимального результата на Чемпионате Европы 2012 г.

«Думаю, не только меня удивил ответ ЛАШКУЛА. Он ответил на мое письмо Григорию СУРКИСУ, которое я адресовал, кстати, именно Григорию Михайловичу. И, кстати, хотелось бы понимать, чья позиция была озвучена – ЛАШКУЛА или СУРКИСА? Причем в такой ультимативной и, на мой взгляд, некорректной форме», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Бизнесмен подчеркнул, что его интересовал не бюджет ФФУ, а в письме к Г.СУРКИСУ он выразил тревогу по поводу некоторых проблем подготовки к Евро-2012 сборной Украины как общенационального проекта, в частности, указал на непозрачность бюджета сборной и на тот факт, что до сих пор не подписан контракт с ее главным тренером Мироном МАРКЕВИЧЕМ.

«Не соблюдены элементарные нормы деловой этики. Мирон МАРКЕВИЧ - не просто работник, а главный тренер национальной сборной. И Григорий Михайлович не просто работодатель, а президент национальной федерации футбола. Надо быть корректнее в выражениях - это же не отношения «раб»-«рабовладелец», - заявил А.ЯРОСЛАВСКИЙ, критикуя стиль ответа и уровень дискуссии.

При этом он подчеркнул, что не понимаем, почему в почти ультимативной форме прозвучало требование, чтобы М.МАРКЕВИЧ обязательно привел сборную к победе на Евро-2012.

«У ЛАШКУЛА прозвучал еще непонятный момент - дескать, при М.МАРКЕВИЧЕ сборная должна стать чемпионом Европы. Думаю, Мирон Богданович это не сможет обещать. С таким же успехом можно гарантировать, что летом 2012 года будет такая-то погода, такая-то температура, такая-то скорость ветра», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Поэтому, - добавил, он, - я делаю встречное предложение. Я готов выделить любой бюджет на подготовку сборной, если Григорий Михайлович найдет тренера, который гарантирует победу сборной Украины на Евро-2012 и которому, что очень важно, можно верить, что это не пустые слова».

Еще раз мотивируя свое стремление помочь сборной и сравнивая ее бюджет с ведущими сборными Европы, А.ЯРОСЛАВСКИЙ подчеркнул, что «рассчитывать на то, что с бюджетом в три копейки мы выиграем чемпионат Европы, смешно. Если бюджета нет, нельзя говорить не то, что о победе, даже о попадании в первую четверку. Владельцы клубов это понимают».

Высказывая тревогу о ходе подготовки сборной Украины, А.ЯРОСЛАВСКИЙ сказал, что сейчас «ничего непонятно - ни где живут футболисты, ни когда они собираются, ни кто финансирует, ни кто и за что отвечает. МАРКЕВИЧ сейчас мотается, просматривает игроков - все его перелеты и прочее финансирует «Металлист». В то время как все должно быть персонально расписано с жесточайшей ответственностью, есть главный тренер без контракта, люди, которых он подобрал - и больше ничего».

Как сообщал УНИАН, в апреле э.г. А.ЯРОСЛАВСКИЙ в письме к Г.СУРКИСУ заявил о своей готовности частично финансировать подготовку сборной Украины по футболу. Эту инициативу поддержал владелец ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ.