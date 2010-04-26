Металіст – Металург (Д) 2:0

Харків. 26 квітня. УНІАН. У матчі 27-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки донецькому Металургу.

Гра, що пройшла у Харкові на стадіоні «Металіст», завершилася з рахунком 2:0 на користь харків’ян.

Гол забили Папа Гуйє (10) і Джексон (21).

У складі Металіста грали Горяїнов, Пшеничних, Обрадовіч, Папа Гуйє, Бордіян, Валяєв, Едмар, Шелаєв, Олійник (Барилко 90 +2), Рикун (Слюсар 71), Джексон (Лисенко 86).

За грубу гру попередження отримали три гравці Металурга: Мгуні, Дімітров і коротенький.

Зігравши 27 матчів, Металіст набрав 53 очки і посідає третє місце в таблиці Чемпіонату. Харків’яни зберігають відрив у 4 очки з Дніпром.

Наступну гру Металіст проведе в Одесі 1 травня з місцевим Чорноморцем.

Фото прес-служби ФК «Металіст»