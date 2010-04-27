Завтра у Харкові розкажуть про аерофорум Routes CIS

Харків. 27 квітня. УНІАН. В середу, 28 квітня, у Харкові відбудеться прес-конференція організаторів Міжнародного форуму аеропортів і авіаперевізників Routes CIS.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті форуму, захід пройде в рамках інспекційного візиту іноземної делегації до Харкова, в ході якого представники Routes CIS провели моніторинг харківських об`єктів на предмет готовності до майбутнього в червні заходу.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 червня 2010 р. у Харкові відбудеться форум Routes CIS, що проходитиме в рамках Всесвітнього форуму з розвитку авіамаршрутів The World Route Development Forum. Харків стане першим містом на території СНД, який прийме всесвітній форум авіаперевізників та аеропортів. Це стало можливим завдяки динамічному розвитку харківського аеропорту, який група компаній DCH та її власник Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ реалізують в рамках підготовки міста до Євро-2012.

У прес-конференції візьмуть участь Наташа ПЕК, Routes CIS - Event Leader, Group Marketing & Commercial Director The Route Development Group Limited (представник організаторів з боку Великобританії), Олексій РАТАЙ, комерційний директор компанії «Нью Системс АМ» (група DCH, Міжнародний аеропорт «Харків»), Ірина ДЯДЧЕНКО, директор компанії «Інвестиції до Харкова» (уповноважений представник Routes CIS в Україні, координатор аерофоруму).

Учасники прес-конференції нададуть журналістам актуальну інформацію про програму та формат майбутнього форуму Routes CIS. Представники ЗМІ зможуть отримати відомості про учасників і почесних гостей заходу, запланованих в його рамках подій.

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі ФК «Металіст» (Плеханівська, 65, прибудова до Західної трибуни, 2-й поверх, великий конференц-зал). Початок – об 11.00.

Попередня акредитація за тел. 050 3571906.

Довідкова інформація. Група DCH в особі компанії New Systems AM є оператором реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» та одноосібним інвестором реконструкції аеровокзального комплексу, що передбачає зведення нового терміналу та модернізацію того, що існує (інвестором аеродромного комплексу є держава). Об`єкт реконструюється згідно з бізнес-планом, розробленим компаніями Airport Consulting Vienna (Австрія) та Airport Research Center (Німеччина).

Завдяки зусиллям DCH після реконструкції Харків отримає сучасний міжнародний аеропорт, здатний приймати різні повітряні судна аж до літаків типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Новий термінал загальною площею понад 20 тис. кв. м. дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб. Планується також реконструкція готелю аеропорту і створення сучасного паркінгу закритого типу. Крім того, згідно з вимогами УЄФА, будуть споруджені офісні приміщення, кімнати очікування для водіїв, місця вітання тощо. Проект має на увазі забезпечення розділення уболівальників, що прибувають, якщо така необхідність виникне.

Группа компаній DCH (www.dch.com.ua) - одна з найбільших і таких, що найдинамічніше розвиваються бізнес-груп України. Має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить до ТОП-10 найбільш заможних українців (за версією журналу «Кореспондент», 2009 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012.

DCH консолідує велику частину активів однієї із найстарших і найпотужніших ФПГ України - Групи «Укрсиббанк». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськимі компаніями, фінансовими установами та ін. З 2007 р. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (в тому числі стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».