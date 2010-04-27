Аваков засудив ратифікацію «харківських домовленостей»

Харьков. 27 апреля. УНИАН. Руководитель Харьковской областной организации ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ осудил ратификацию Верховной Радой соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота на территории Украины на 25 лет.

Как сообщает корреспондент УНИАН, комментарий бывшего главы Харьковской облгосадминистрации размещен на персональном сайте А.АВАКОВА.

«Мне стыдно за поддержавших это решение народных депутатов, за свою страну, и за себя! Мне стыдно, что мы, граждане Украины, допустили позорную продажу суверенитета своей страны», - заявил А.АВАКОВ.

Сегодня, считает политик, - «мы утратили главное, то, что делает человеческую массу народом – мы утратили достоинство и честь, мы откатились на много лет назад: к Украине-окраине, к Украине-пасынку, Украине-колонии Великой империи».

«С этим, - говорится в заявлении, - нельзя смириться. Нам предстоит трудная дорога, которая, я уверен, приведет нас к независимой, единой, европейской державе. У нас нет альтернативы – за нами будущее наших детей и нашей страны».

Выходом из ситуации бютовец видит в объдинении противников политики нынешней власти и в борьбе за свои взгляды.

«Настало время объединяться! Настало время бороться! Настало время побеждать!», - заявил А.АВАКОВ.

Как ообщал УНИАН, сегодня утром в Харькове прошел митинг протеста против ратификации договора о продлении пребывания Черноморского флота России на территории Украины, организатором которого выступила областная организации партии «Батьківщина».