Шахтар – чемпіон України
Результати 29-го туру
Харків. 5 травня. УНІАН. Закінчився 29-й тур Чемпіонату України з футболу. Здобувши три очки в матчі проти єдиного переслідувача, Шахтар за один тур до кінця першості стає чемпіоном країни з 74 очками.
Шахтар - Динамо 1:0 (Ілсіньйо 15)
Закарпаття - Таврія 0:1 (Фещук 48)
Дніпро - Іллічівець 4:1 (Коноплянка 35, Ротань 49, Кравченко 64, Селезньов 82 - Касьян 68)
Металург З - Чорноморець 1:0 (Алозі 63)
Карпати - Кривбас 0:2 (Федорчук 5, Воронков 31)
Арсенал - Металург Д 2:0 (Миколюнас 24, Воробей 49)
Зоря - Металіст 1:4 (Лазарович 89 - Олійник 23, 85, Едмар 48, Коельо 68)
Оболонь - Ворскла 1:1 (Конюшенко 86 пен. - Кулаков 60)
Завершальний тур
Чемпіонату відбудеться
9 травня:
Динамо (68) - Металург З (35)
Металіст (59) - Арсенал (42)
Металург Д (37) - Оболонь (31)
Ворскла (30) - Дніпро (53)
Таврія (45) - Шахтар (74)
Чорноморець (23) - Зоря (27)
Кривбас (22) - Закарпаття (19)
Іллічівець (28) - Карпати (49)