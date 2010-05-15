У Харкові відкривається Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень»

Харків. 15 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відкривається Другий Міжнародний кінофестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень».

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відкриття фестивалю відбудеться о 19.00 у Харківському національному академічному театрі опери і балету ім. Лисенка. У ній візьмуть участь почесні гості і члени журі, учасники конкурсного показу, а також керівники міста й області.

За даними організаторів, за головний приз фестивалю змагатимуться кінематографісти 6 країн світу: Азербайджану, Австралії, Білорусі, Росії (московська і санкт-петерурзька школи кіно), чотири міста України (Севастополь, Київ, Чернівці, Харків), а також два французьких міста (анімаційне та ігрове кіно з Парижа і картини з Клермонт-Феррана).

Конкурсний показ фільмів пройде в 3 кінотеатрах Харкова: «ім.Довженка», «Познань» і «Росія». Картини будуть розділені на 3 блоки: документальне, ігрове та анімаційне кіно. У кожному з цих кінотеатрів проходитиме окремий блок стрічок.

До журі фестивалю входять режисер Володимир ФОКІН, композитори Володимир ДАШКЕВИЧ і Володимир ШПИНЬОВ, кінознавець Володимир МИСЛАВСЬКИЙ, сценарист і оператор Микола СОЛОГУБІВСЬКИЙ, режисер і сценарист Алла СУРІКОВА.

На переможців очікують призи, кришталеві гілки: фіолетова – Гран-прі, білі – для переможців у різних номінаціях. Вони виконані з гнутого скла з перфорацією і являють собою гілки бузку у вазах, обрамлених кіноплівкою. Нагороди виготовлені львівськими майстрами в єдиній в Україні студії за унікальною технологією.

З рук всіх почесних гостей та членів журі будуть зроблені відбитки для Алеї слави. Її урочисте відкриття відбудеться в один з фестивальних днів.

В рамках фестивалю, зокрема, пройдуть творчі зустрічі з народними артистами Росії Наталією ФАТЄЄВОЮ, Оленою ЯКОВЛЄВОЮ, французькою акторкою і почесним Президентом фестивалю Мілен ДЕМОНЖО, майстер-класи А.СУРИКОВОЇ, В.ФОКІНА та М.СОЛГУБІВСЬКОГО, виставка живопису «Бузок по-харківські».

Крім того, в дні фестивалю відбудеться творчий вечір французького актора П’єра РІШАРА та світова прем’єра В.ДАШКЕВИЧА «Великий солдатський реквієм».

Також у рамках фестивалю П’єр РІШАР презентує свій винний дім. За словами члена оргкомітету фестивалю, начальника управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторії МАРЕНИЧ, не виключено, що у разі, коли харків’янам сподобається вино відомого актора, то у Харкові відкриється власний філіал винного дому П’єра РІШАРА.

Сьогодні в другій частині урочистої церемонії відкриття фестивалю в оперному театрі симфонічний оркестр Харківської філармонії виконає музику з відомих кінофільмів.