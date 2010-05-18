Ярославський поїхав на зустріч з Януковичем і Межведєвим

Харків. 18 травня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ візьме участь в VII Українсько-російському економічному форумі за участю президентів двох країн Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, форум відбудеться сьогодні в Києві в рамках візиту до України Президента РФ Д.МЕДВЄДЄВА.

На форум запрошені представники великого бізнесу, промисловці і банкіри, зокрема, Ренат АХМЕТОВ, Віктор ПІНЧУК, Дмитро ФІРТАШ, Олег ДЕРИПАСКА (ОК «РУСАЛ»), Петро АВЕН (ЗАО «АЛЬФА-БАНК»), Олексій МІЛЛЕР (ОАО «ГАЗПРОМ»).

У форумі також візьмуть участь високі урядовці України та Росії.