У Харкові пройшла презентація фільму «Під вогнем»

Харків. 18 травня. УНІАН. У Харкові пройшла презентація фільму американських авторів «Під вогнем» («Under fine»), який розповідає про участь жінок-харків’янок у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, 18 травня стрічка демонструвалася в кінотеатрі імені Довженка в рамках II Міжнародного кінофестивалю короткометражних фільмів «Харківський бузок».

Фільм представила глядачам Джен ШЕРБІН, американський режисер з міста-побратима Цинциннаті.

За словами Джен, картина була знята в 1996 році і вже має свою історію. Поштовхом до її створення стало враження, яке отримала її подруга Ноель ДЕННЕР під час перебування на святкуванні Дня Перемоги у Харкові на початку 90-х. 9 Травня у харківському парку Горького вона зустріла українських жінок-ветеранів в орденах і була вкрай здивована -«буквально в шоці», дізнавшись, що на війні воювали жінки. Після знайомств і спілкувань з’явилася фотовиставка, а пізніше і створено фільм.

«Справа в тому, що ми в Сполучених Штатах мало маємо уявлення про Велику Вітчизняну війну і не знаємо, що воювали жінки», - пояснила Джен і додала, що розповідь про це справила величезне враження на американське суспільство. Її саму захопила ідея фільму і разом зі своїм чоловіком Олександром ЕТЛІНИМ вони підключилися до його створення. Презентація фільму відбулася в Цинциннаті 2004 року. Він пройшов на американському телебаченні, демонструвався на фестивалі у Вашингтоні, у школах, коледжах і отримав престижну премію за реалізацію побратимського проекту.

Під час його демонстрації відбувалися зустрічі американок із жінками-ветеранами, які 17-літніми дівчатами пішли на війну.

«Я рада, що у мене є можливість поклонитися ветеранам», - зачитала Джен слова з листа своєї подруги Ноель, яка не змогла приїхати на презентацію фільму. Харків’янки-ветерани Наталя ЗАРУЖЕЦЬКА та Валентина ЗАЙЧЕНКО – героїні фільму «Під вогнем», які були присутні в залі, висловили велику подяку авторам фільму за розповідь про їхню воєнну юність.

Продовженням теми участі радянських жінок у війні стане написання книги, поділилася своїми планами Джен ШЕРБІН.

На знімках: Джен ШЕРБІН на презентації фільму «Під вогнем» у Харкові, 18 травня 2010 р.; (внизу) Джен ШЕРБІН з героїнями свого фільму.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА