Курси валют у банках Харкова
17:49, 18 травня 2010Харьків
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Долар 7,89 - 7,92
Харків.18 травня. УНІАН. На 18 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,892 грн. (продаж - 7,897 грн.), євро - 9,75 грн. (9,76 грн.), Базис - 7,89 (7,94), 9,52 (9,82), Реал-банк - 7,92 (7,96), 9,65 (9,86) відповідно.
Національний банк України на 18 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 792.5900 (на 17 травня – 792.5900)
100 EUR – 978.7694 (на 17 травня – 990.1034)
10 RUR – 2.5818 (на 17 травня – 2.6369).
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