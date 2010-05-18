Курси валют у банках Харкова

Долар 7,89 - 7,92

Харків.18 травня. УНІАН. На 18 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,892 грн. (продаж - 7,897 грн.), євро - 9,75 грн. (9,76 грн.), Базис - 7,89 (7,94), 9,52 (9,82), Реал-банк - 7,92 (7,96), 9,65 (9,86) відповідно. Національний банк України на 18 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5900 (на 17 травня – 792.5900) 100 EUR – 978.7694 (на 17 травня – 990.1034) 10 RUR – 2.5818 (на 17 травня – 2.6369).

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