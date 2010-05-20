Литвин прогнозує місцеві вибори на березень 2011 року
Триває пошук «спільного рішення»
Харків. 20 травня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що датою виборів до органів місцевого самоврядування буде визначений березень 2011 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час пленарного засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові Верховної ради України, яке відбувається у Лівадійському палаці (Ялта).
«Йдуть дебати щодо дати проведення територіальних виборів. Ми з вами, очевидно, єдині в тому, що це - березень 2011 року», - сказав голова парламенту і підкреслив, що нині «треба зробити все, аби ми знову нічого не наламали», і для цього, наголосив він, потрібно виробити один документ - єдиний і уніфікований, аби перед початком виборчої кампанії не змінювати правила її проведення «під політичний момент».
В.ЛИТВИН зазначив, що за результатами парламентських слухань з цього питання, які відбулися у парламенті, не було вироблено спільних рішень. «Тому учасники сьогоднішнього засідання Консультативної ради мають шукати спільне рішення», - сказав він.