Ярославський збудує у Харкові «7-зірковий» готель

Харків. 20 травня. УНІАН. Група DCH розпочала у Харкові будівництво 5-зіркового готелю.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН президент DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, готель високого класу буде збудований до проведення в столиці Слобожанщини ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Це буде кращий готель в Україні - єдина і неповторна споруда», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, додавши, що вперше в Харкові буде зведено 5-зірковий готель «з нуля».

Для його розташування обрано одне з найкращих місць Харкова – площу Свободи в центрі міста. Нову споруду планується «гармонійно вписати» в класичний архітектурний ансамбль одного з найбільших майданів Європи, де височіють будинки Національного університету ім. Каразіна, Держпрому, колишнього Харківського військового університету (Академії ім.Говорова) та готелю «Харків», сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Він додав, що в дні проведення Євро-2012 на площі Свободи, в силу її розмірів, буде розміщено одну з найчисельніших в Україні фан-зон.

За даним О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, проектуванням готелю займається «Харківпроект», «частково залучатимуться харківські архітектори», його спорудженням - українські будівельні компанії. Тривають переговори, зазначив він, з операторами готельної індустрії, і «це будуть партнери із ТОП-пятірки світових операторів».

Готель, який матиме близько 200 номерів, «буде побудовано в необхідні терміни», сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. «Я обіцяю, і це буде шість, навіть сім зірок», - сказав жартома бізнесмен.

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Група реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».