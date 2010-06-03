У Харкові «мінували» театр російської драми

Харків. 3 червня. УНІАН. У Харкові міліція розшукує зловмисника, який зробив неправдиве повідомлення про замінування театру російської драми ім. Пушкіна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сигнал від невідомого про те, що театр заміновано, надійшов до міліції учора ввечері з таксофону.

На місце події негайно виїхали керівництво обласної міліції, слідчо-оперативна група, вибуховотехнічна та кінологічна служби, працівники СБУ та МНС. Рух транспорту по вул. Чернишевського, Скрипника та Раднаркомівська, що в центрі міста, було відведено на сусідні вулиці.

В результаті огляду 40 приміщень театру загальною площею близько 1 тис. кв. метрів, який завершився 20-й голині, вибухових пристроїв виявлено не було. Евакуація не проводилася. Працівниками міліції проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення особи невідомого, який повідомив про замінування театру, поінформували в ЦЗГ.