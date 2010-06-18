ГПУ підтвердила факт арешту начальника Дзержинської ДПА

13:29, 18 червня 2010
Харьків
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Порушено кримінальну справу

Харків. 18 червня. УНІАН. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом отримання хабара начальником однієї з районних податкових інспекцій міста Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті ГПУ.

«16 червня слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України спільно з працівниками ГУБОЗ МВС України затримано «на гарячому» після одержання хабара в сумі більш як 40 тис. грн. начальника Державної податкової інспекції одного із районів м. Харкова», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадовець вимагав та одержав хабар від директора товариства з обмеженою відповідальністю за складання акту перевірки підприємства без зазначення суттєвих порушень законодавства.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Керівник податкової інспекції слідчим затриманий у порядку ст.115 КПК України. Проводиться досудове слідство, йдеться у повідомленні. 

Як повідомляв УНІАН, за інформацією з достовірних джерел у правоохоронних органах, 16 червня було заарештовано начальника Державної податкової інспекції в Дзержинському районі м. Харкова.

В інтерв’ю харківській медіа-групі «Об’єктив» керівник прес-служби Генпрокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО повідомив, що 16 червня під час отримання хабара було затримано начальника Дзержинської районної податкової інспекції м.Харкова Володимира МАКОВЕЦЬКОГО.

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