Ярославському подарували першу платіжну фан-карту від Укрсиббанку

Харків. 23 червня. УНІАН. Укрсиббанк з нагоди свого 20-річчя подарував першу платіжну фан-карту президенту футбольного клубу «Металіст» Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Металіст» з посиланням на голову правління банку Сергія НАУМОВА.

За його словами, відучора розпочата практична реалізація спільним з футбольним клубом «Металіст» проекту. Мова йдеться про випуск анонсованої раніше спеціальної платіжної карти, що одночасно є «членським квитком» фан-клуба «Металіст».

Платіжна карта, крім доступу до всього спектру послуг «Укрсиббанку», дає право брати участі в усіх заходах для уболівальників, отримувати знижки в мережі партнерських магазинів, накопичувати бонуси і обмінювати їх на подарунки від клубу, брати участь в дисконтній програмі банку «Плюсуй з нами».

Платіжну фан-карту № 1 О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ представники «Укрсиббанку» під аплодисменти присутніх вручили на спеціальній прес-конференції.

Подякувавши за подарунок, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав: «Хоча «Укрсиббанк» і не фінансує безпосередньо проекти Євро-2012 (це мої особисті вкладення як приватної особи), але цей проект - реальне втілення партнерської підтримки наших починань».

У свою чергу, голова правління «Укрсиббанку» Жан-Франсуа ВАРЛЕ підкреслив, що у міжнародної фінансової групи BNP Paribas Group, що володіє «Укрсиббанком» спільно з О.ЯРОСЛАВСЬКИМ, «немає подібних спільних проектів ні з одним французьким футбольним клубом: «Зате є з українським - з ФК «Металіст».

Президент «Металіста» побажав, щоб збірна Франції приїхала на матч Євро-2012 до Харкова, де її гравці зможуть скористатися як послугами банку в місцевих відділеннях, в тому числі безпосередньо на стадіоні, так і платіжною фан-картою.