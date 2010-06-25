На Харківщині горіло 9,5 га лісу

Харків. 25 червня. УНІАН. О 13 год. 21 хв. 24 червня у Харківській області на території Куп’янського лісгоспу виникла пожежа на площі близько 9,5 га (з них 1,1 га – верхового).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, близько 15 год. пожежу було локалізовано. О 05 год. 25 червня пожежу ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 100 чол. особового складу та 29 одиниць пожежної та спеціальної техніки, у тому числі від МНС - 30 чол. особового складу та 8 одиниць техніки.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.