В селищі Комунар розбився агроном
13:04, 06 липня 2010Харьків
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Чоловік упав з даху зерносховища
Харків. 6 липня. УНІАН. У селищі «Комунар» Харківської області з даху зерносховища одного з приватних підприємств упав агроном фірми,1948 року народження, який від отриманих травм помер на місці.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в понеділок, 5 липня.
Встановлено, що чоловік упав з власної необережності, повідомили в ЦЗГ.
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