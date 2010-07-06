В селищі Комунар розбився агроном

Харків. 6 липня. УНІАН. У селищі «Комунар» Харківської області з даху зерносховища одного з приватних підприємств упав агроном фірми,1948 року народження, який від отриманих травм помер на місці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в понеділок, 5 липня.

Встановлено, що чоловік упав з власної необережності, повідомили в ЦЗГ.