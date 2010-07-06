Погода в середу

Харків. 6 липня. УНІАН. Завтра у західних областях України очікуються грозові дощі, місцями сильні, у Карпатах дуже сильні дощі, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, у Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 22-27°.

В Україні в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Київській області у середу очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.