Ветерани благословляють владу на будівництво дороги в Лісопарку

Харків. 12 липня. УНІАН. Ветерани та інваліди Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, а також Союз радянських офіцерів висловилися за будівництво дороги через Лісопарк.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, свою підтримку всім починанням керівництва області та міста, спрямованим на благополуччя мешканців регіону, висловлено в листі на адресу голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

«Невдахи по президентській гонці, - йдеться у листі, - не вгамовуються, де тільки можна заважаючи працювати новій владі, в тому числі і в нашому регіоні. Вони роблять спроби дестабілізувати обстановку в нашому місті і загострити пристрасті навколо будівництва дороги, яка має розвантажити центр міста».

«Ми, - пишуть автори листа, - навчені життєвим досвідом прожитих років, засуджуємо такі неправочинні дії збанкрутілих опозиціонерів, а Вас, Михайло Маркович, і міську владу цілком підтримуємо у всіх діях, спрямованих на благополуччя харків`ян».