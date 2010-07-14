Євро-2012: Добкін вимагає швидко вирішити питання 2-ї тренувальної бази

Харків. 14 липня. УНІАН. Питання створення другої спортивної тренувальної бази до проведення ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Харкові має бути вирішене протягом місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час чергового засідання оргкомітету з підготовки та проведення в Харкові Євро-2012.

Він звернув увагу членів оргкомітету на те, що відсутність другої тренувальної бази у Харкові може викликати серйозні претензії з боку УЄФА, і стоїть завдання швидко знайти шлях розв’язання проблеми.

«Це питання має бути вирішене протягом місяця», - заявив М.ДОБКІН.

За словами губернатора, на сьогодні пропонується 2 варіанти створення тренувальної бази.

Перший проект побудови такого об’єкта може бути реалізований спільно з Південною залізницею на території дитячого оздоровчого табору «Сонячний» у північній частині Харкова.

Як варіант також пропонується територія гольф-клубу в П`ятихатках, де планується побудувати готель. В якості тренувального поля може бути використане футбольне поле Харківського училища фізкультури №1, яке знаходиться неподалік гольф-клубу. При необхідності на впорядкування цього футбольного поля будуть виділені кошти з обласного бюджету, зазначив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, на будівництво у Харкові другої тренувальної бази футболістів до Євро-2012 на базі дитячого табору «Сонячний», який належить Пвденній залізниці, планувалося виділити 41 млн. грн. державних коштів.

Перша тренувальна база до Євро-2012 у Харкові створена на спортивній базі футбольного клубу «Металіст» на кошти генерального інвестора підготовки міста до європейського чемпіонату Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.