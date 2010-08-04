Вітренко вважає, що Табачника скоро звільнять

Лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО вважає, що Міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК найближчим часом буде звільнений.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Харкові, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Я підтримую діяльність Дмитра ТАБАЧНИКА і розумію, як йому важко працювати. Тому що він там – чужорідне тіло", - вважає Н.ВІТРЕНКО.

Лідер ПСПУ додала, що регіонали були вимушені дати йому посаду в Кабінеті міністрів. "Вони не могли не допустити його в команду, тому що він людина дуже підготовлена і дуже авторитетна. Але я думаю, що вони його скоро викинуть, як викинули Володимира СЕМИНЖЕНКА після того, як той заїкнувся про союз з Росією", - додала Н.ВІТРЕНКО.

На її думку, "цій команді боротьба з насильницькою українізацією, з насильницьким переписуванням історії не потрібна".