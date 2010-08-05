Результати матчів Ліги чемпіонів

3-4 серпня зіграно матчі третього відбірного раунду Ліги чемпіонів

Хапоель (Тель-Авів) - Актобе 3:1 (Перший матч 0:1)

Андерлехт - ТНС 3:0 (3:1)

Копенгаген - БАТЕ 3:2 (0:0)

Динамо (Загреб) - Шериф 1:1 (1:1). За пенальті 5:6

Базель - Дебрецен 3:1 (2:0)

Фенербахче - Янг Бойз 0:1 (2:2)

Русенборг - АІК 3:0 (1:0)

ХІК - Партизан 1:2 (0:3)

ПАОК - Аякс 3:3 (1:1)

Селтік - Брага 2:1 (0:3)

Зальцбург - Омонія 4:1 (1:1)

ГЕНТ - ДИНАМО 1:3 (0:3)

Жилина - Літекс 3:1 (1:1)

Зеніт - Уніря 1:0 (0:0)

Лех - Спарта 0:1 (0:1)

6 серпня відбудеться жеребкування раунду плей-офф, в якій братимуть участь переможці зазначених матчів і клуби, що фінішували на 4-х місцях в національних чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії і на 3-х, - в Німеччині та Франції.

Матчі плей-офф пройдуть 17-18 (перші) і 24-25 (відповіді) серпня.