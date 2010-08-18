Погода на завтра

Завтра вночі на півночі Лівобережжя та у центральних областях України, вдень у західних, місцями в північних та східних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер західний (на півдні північно-західний), 5-10 м/с, вдень у східній частині подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у південній та східній частині вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 27-32°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

У Київській області вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 26-29°, у Дніпрі біля Києва 27°.