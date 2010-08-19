Сьогодні – сесія облради

Харків. 19 серпня. УНІАН. Сьогодні відбудеться позачергова LX сесія Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, на порядок денний сесії винесено близько 10 питань.

Зокрема, депутати планують розглянути питання про загальний склад обласної, а також районних та міських рад Харківської області наступного скликання, про внесення змін до комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери та обласного бюджету. Також у порядку денному – питання про передачу в оренду об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області, про зміни складів постійних комісій обласної ради, про розгляд протесту прокурора Харківської області.

Початок сесії – о 9.00.