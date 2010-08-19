«Свобода» хоче спинити «наступ на середній клас»

Харків. 19 серпня. УНІАН. Всеукраїнське об`єднання «Свобода» пікетує Харківську обласну раду з вимогою блокувати прийняття нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Будинку рад на площі Свободи, де проходить сесія облради, близько 40 активістів тримають національні прапори, символіку ВО «Свобода» та транспаранти із написами «Азаров і Тігіпко – кати малого і середнього бізнесу», «Податковий кодекс чи податковий зашморг?», «Податковий кодекс – наступ на середній клас».

Учасники акції запропонували депутатам облради провести стилізоване поховання на вибір або нового Податкового кодексу, або малого та середнього підприємництва. Акція проходила під музику похоронного маршу.

“Свободівці” акцентували, що якщо центральна та місцева влада й надалі ігноруватиме думку підприємців, «вона сама проторує свій шлях до політичної могили”. На думку мітингувальників, «тотальне ігнорування інтересів українців при підписанні ганебних харківських угод та підняття цін на газ для населення підбурило протестний дух нації”. На їх думку, це спричинить «довгоочікувану народну люстрацію».