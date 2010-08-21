Харків. 21 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав жителів Харківщини з Днем Незалежності України.

«19 років тому, - йдеться у вітанні М.ДОБКІНА, - український народ почав будувати власну державу - сучасну країну з потужним економічним потенціалом та справжніми демократичними цінностями. Роки незалежності були напруженими, сповненими випробувань і труднощів. Та віра в світлу долю, самовіддана праця допомагають долати перешкоди на шляху до процвітання України».

«Вітаю вас з днем народження Батьківщини. Нехай це свято завжди буде символом єдності нашого народу і добрих справ в ім’я розквіту рідної землі. Нехай наступні роки будуть щасливими для рідної України і особисто для Вас», - побажав жителям Харківщини М.ДОБКІН.

Повний текст вітання губернатора розміщений на офіційному сайті облдержадміністрації.