Металіст поклав око на воротаря донецького Металурга

Харків. 30 серпня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» (Харків) має намір придбати голкіпера донецького «Металурга» Володимира ДИШЛЕНКОВИЧА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник генерального директора ФК «Металіст» зі спортивної роботи Євген КРАСНИКОВ.

Також він зазначив, що ФК «Металіст» має намір придбати центрального півзахисника, однак відмовився називати прізвище.

«Хотілося б центрального півзахисника. Поки не хочу називати, є багато кандидатів у Європі та в Україні, і воротаря, можливо. ДИШЛЕНКОВИЧЕМ цікавимося. Серед захисників я не хочу називати, а з ДИШЛЕНКОВИЧЕМ – серйозна тема», - сказав Є.КРАСНИКОВ.

Довідка УНІАН. В.ДИШЛЕНКОВИЧ - український голкіпер сербського походження, виступає за ФК «Металург» (Донецьк) із 2004 року. До цього грав за ФК «Црвєна Звєзда» (Бєлград, Сербія). Народився в Бєлграді 2 липня 1981 року. Зіграв 89 ігор за ФК «Металург» (Донецьк). На початку 2010 року прийняв українське громадянство.