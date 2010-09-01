Міліція вилучила у харків’янина 40 кг коноплі

Харків. 1 вересня. УНІАН. Працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків вилучили в мешканця Харкова 40 кілограмів коноплі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, наркотичне зілля у сирому дробленому вигляді було виявлене у 50-річного харків’янина за місцем проживання.

Вилучене направлене на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ЦЗГ.