Міліція вилучила у харків’янина 40 кг коноплі
12:55, 01 вересня 2010Харьків
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За місцем проживання
Харків. 1 вересня. УНІАН. Працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків вилучили в мешканця Харкова 40 кілограмів коноплі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, наркотичне зілля у сирому дробленому вигляді було виявлене у 50-річного харків’янина за місцем проживання.
Вилучене направлене на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ЦЗГ.
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