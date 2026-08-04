Patriot не врятують: Foreign Policy розкрив, як зупинити балістичні атаки РФ по Україні

Виробити необхідну кількість засобів ППО, щоб збивати всю балістику – неможливо, зазначає видання.

Європа та США повинні прискоритися у пошуку рішення для України щодо відбиття балістичних атак, оскільки вироблених ракет-перехоплювачів ніколи не буде достатньо.

Як пише Foreign Policy, таким рішенням може стати знищення можливостей росіян завдавати балістичних ударів. Журналісти зазначили, що стратегія "стрільби по лучнику" є значно ефективнішою, ніж спроби перехопити стріли. І, підкреслило видання, це питання має негайне значення для України.

Журналісти вважають, що першим кроком може стати знищення виробничих потужностей балістичних ракет на території РФ. До того ж Україна вже завдала ударів по таких підприємствах, зокрема "Титан-Барикади" у Волгограді, чи "Прогресу" в Чебоксарах.

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Однак залучення західних можливостей для вирішення цього питання є проблемним через страх перед ядерною зброєю Росії, написало видання. Зокрема, німецькі політики вважають цю стратегію "дуже ризикованою та ескалаційною".

І це викликає питання щодо того, як діятиме Захід в разі прямої війни з РФ. Оскільки таке зіткнення, швидше за все, характеризуватиметься глибокими точними ударами обох сторін. І Москва, на думку журналістів, точно може використати ядерний шантаж, аби звʼязати руки Заходу. Оскільки подібні удари можуть безпосередньо загрожувати російському арсеналу ядерної зброї, протиракетної оборони та системи раннього попередження.

Втім, зазначають журналісти, Захід вже неодноразово затримував постачання Києву різної зброї через страх перед Кремлем. Однак в підсумку більшість з неї все ж таки була передана Україні, а Москва була змушена відсувати свої "червоні лінії". На тлі цього, видання зробило висновок, що в разі прямої конфронтації з РФ, страх західних країн щодо ескалації навряд зникне.

"Давно настав час провести більш реалістичну дискусію щодо того, що Європа готова зробити і чим ризикувати у війні з Росією… Політичні лідери, які явно вагаються, дають Москві підстави вважати, що масовані атаки на європейські міста можна проводити безкарно. Нічні обстріли Києва вже демонструють, як це виглядатиме, пишуть журналісти.

Протидія російським ударам: що відомо

Нагадаємо, останнім часом Україна зазнає значного дефіциту ракет до ППО, здатних збивати російську балістику. Зокрема під час масованого удару в ніч на 1 серпня, Москва використала для атаки 35 ракет. Сили оборони збили лише дві з них.

За даними ЗМІ, у США Зеленський обговорював можливість використання систем Starlink над територією РФ. Метою цього є знищення пускових установок росіян, які вони використовують для балістичних ударів по Україні.

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