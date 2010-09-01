У Харкові декан університету попався на хабарі

Харків. 1 вересня. УНІАН. У Харківській області викрито декана одного з університетів, який отримав 300 доларів хабара від місцевого жителя за сприяння йому в поновленні на навчання.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.