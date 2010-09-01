У Харкові декан університету попався на хабарі
13:02, 01 вересня 2010Харьків
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Порушено кримінальну справу
Харків. 1 вересня. УНІАН. У Харківській області викрито декана одного з університетів, який отримав 300 доларів хабара від місцевого жителя за сприяння йому в поновленні на навчання.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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