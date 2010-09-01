Зник свідок у справі про зникнення харківського журналіста

Харків. 1 вересня. УНІАН. Зник один зі свідків у справі про зникнення головного редактора газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник головного редактора газети Петро МАТВІЄНКО, який також проходить свідком у цій справі.

Посилаючись на таємницю слідства, П.МАТВІЄНКО відмовився сказати, коли зник свідок, та назвати його ім’я. Він також відмовився назвати джерело інформації, але запевнив, що інформація перевірена.

«Це недопрацювання правоохоронних органів», - підкреслив він.

У Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області на цей час не володіють інформацією про зникнення свідка у справі головного редактора газети «Новый стиль». У ЦЗГ зазначили, що цією справою займається МВС.