Добкін хоче відкрити філармонію гостям Євро-2012

Харків. 1 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН проведе переговори з віце-прем’єр-міністром України Борисом КОЛЕСНИКОВИМ про включення Харківської обласної філармонії у список об`єктів Євро-2012

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це губернатор сказав журналістам під час відвідування Харківської обласної філармонії.

«Враховуючи, що Євро-2012 - це не лише футбол, а ще й величезна кількість часу, який уболівальникам потрібно десь провести, я думаю, що Харківська філармонія гідно б зустріла іноземних туристів і жителів з інших областей. Тому, якщо вийде включити даний об`єкт до програми підготовки країни до Євро-2012, то буде легше завершити будівництво. Але ми повинні розуміти, що, на жаль, програма має свої фінансові рамки, і якщо буде включений цей об`єкт, то потрібно буде коригувати якісь інші напрямки. Нічого не хотілося б по дорозі втрачати з того, що можна було б профінансувати, тому я буду розмовляти і з Міністром фінансів, і з профільним віце-прем`єром Борисом Вікторовичем КОЛЕСНИКОВИМ на предмет того, щоб за програмою Євро-2012 нам ще виділили кошти», - сказав М.ДОБКІН.