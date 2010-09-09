Суд поновив на своїх посадах трьох колишніх начальників харківської міліції

Харків. 9 вересня. УНІАН. Згідно з рішеннями судів, три колишні начальники Головного управління МВС України в Харківській області поновлені на своїх посадах.

Про це повідомило кореспонденту УНІАН джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, на посадах поновлені генерали міліції Станіслав ДЕНИСЮК, Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ та Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

«Два перші були звільнені з політичних мотивів, а РАЗВАДОВСЬКИЙ, якого перевели в Київ, - за погану роботу», - сказав співрозмовник агентства.

«Але це, - зазначив він, - не означає, що хтось із них повернеться на свою посаду. Вони, ймовірно, можуть розраховувати на грошову компенсацію».

Всі троє генералів були звільнені з посад у період, коли міністром внутрішніх справ України працював Юрій ЛУЦЕНКО, додало джерело.