Суд поновив на своїх посадах трьох колишніх начальників харківської міліції

18:18, 09 вересня 2010
Харьків
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Джерело: але їм світить хіба що компенсація

Харків. 9 вересня. УНІАН. Згідно з рішеннями судів, три колишні начальники Головного управління МВС України в Харківській області поновлені на своїх посадах.

Про це повідомило кореспонденту УНІАН джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, на посадах поновлені генерали міліції Станіслав ДЕНИСЮК, Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ та Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

«Два перші були звільнені з політичних мотивів, а РАЗВАДОВСЬКИЙ, якого перевели в Київ, - за погану роботу», - сказав співрозмовник агентства.

«Але це, - зазначив він, -  не означає, що хтось із них повернеться на свою посаду. Вони, ймовірно, можуть розраховувати на грошову компенсацію».

Всі троє генералів були звільнені з посад у період, коли міністром внутрішніх справ України працював Юрій ЛУЦЕНКО, додало джерело.

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