Справа Климентьєва: ні підозрюваних, ні обвинувачуваних

Харків. 13 вересня. УНІАН. На сьогодні у справі про зникнення головного редактора газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА немає жодного підозрюваного чи обвинуваченого.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, про це було поінформовано журналістів на брифінгу в прокуратурі області, під час якої правоохоронці розповіли про хід розслідування кримінальної справи.

За даними ЦЗГ, 10 вересня у Харкові відбулась оперативна нарада по справі зниклого В.КЛИМЕНТЬЄВА за участю 1-го заступника Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, першого заступника начальника ГУ нагляду за дотриманням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства Генеральної прокуратури Володимира ГУЗИРА, заступників Міністра внутрішніх справ України Василя ФАРИННИКА та Леоніда ЗИМИ, головного консультанта Управління оборонної політики і правоохоронних органів в Адміністрації Президента Олександра ІВАШИНА, начальника Управління СБУ в Харківській області Олександра ПОЛКОВНИЧЕНКА, прокурора Харківської області Геннадія ТЮРІНА, начальника ГУ МВС України в Харківській області Михайла МАРТИНОВА.

Як було повідомлено на брифінгу, проводиться активна професійна робота слідчої групи. У кримінальній справі проходить близько 500 свідків. На сьогодні немає жодного підозрюваного та обвинуваченого. Наразі проводиться 45 експертиз за різними напрямками, кримінальна справа налічує 11 томів.

«Ми відпрацьовуємо вісім версій, у тому числі, пов’язану з професійною діяльністю зниклого. Але ми не можемо зараз про них розповідати, оскільки це може зорієнтувати осіб, які причетні до скоєння злочину. Відпрацьовується і версія про інсценування вбивства КЛИМЕНТЬЄВА», - повідомив В.ПШОНКА.

За словами В.ФАРИННИКА, ніяких ексцесів зі свідками по даній справі не траплялося.

«Спочатку були припущення, що чоловік міг поїхати у відпустку чи відрядження, нікому не повідомивши. Зараз ця версія неактуальна за давністю події, - зазначив Л.ЗИМА.

За даними правоохоронців, пошуки тіла зниклого журналіста тривають. Зокрема, вже обстежено 70% дна Печенізького водосховища, де свого часу був виявлений човен з мобільним телефоном В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Слідство по кримінальній справі щодо зникнення журналіста проводиться Головним слідчим управлінням МВС України під прямим прокурорським надзором Генеральної прокуратури України.

Генеральний прокурор України та Міністр внутрішніх справ України особисто доповідають Президенту України про хід розслідування, - відмітив В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня 2010 р. В ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з будинку з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору в невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА. Пізніше ця справа була передана в Київ для розслідування Міністерством внутрішніх справ.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон зниклого журналіста.

31 серпня заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК заявив, що міліція відпрацьовує вісім версій зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета «Новый стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.