Харківщина зменшила споживання нафти

Харків. 14 вересня. УНІАН. У Харківській області в серпні 2010 р. порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги споживання нафти, включаючи газовий конденсат, зменшилися на 7,1%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики.

За даними облстату, також зменшилися обсяги споживання бензину моторного - на 7,2%, палива дизельного - на 10,2%. При цьому в 1,9 рази збільшилося споживання мазутів топкових важких, в 1,6 рази - вугілля кам’яного.

За даними Управління, в Харківській області станом на 1 вересня 2010 р. порівняно з аналогічною датою минулого року збільшилися запаси нафти, включаючи газовий конденсат, у 2,8 рази, мазутів топкових важких - на 29,0%. Разом із тим зменшилися запаси палива дизельного на 24,5%, вугілля кам’яного - на 47,2%, бензину моторного - на 2,0%.