Індекси цін на Харківщині в серпні

Харків. 14 вересня. УНІАН. Індекс цін виробників промислової продукції по Харківській області за серпень 2010 р. становив 102,7%, з початку року - 110,9%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики.

За даними облстату, в серпні 2010 р. у видобувній промисловості відмічено подорожчання на 88,9% (за рахунок подорожчання більш ніж у 2 рази у видобутку природного газу), в переробній промисловості ціни виросли на 0,6%. При цьому у виробництві й розподілі електроенергії, газу й води сталося зниження цін на 1,6% (за рахунок здешевлення виробництва та розподілу електроенергії на 2,0%).

В Управлінні відмічають, що в серпні в переробній промисловості спостерігалося подорожчання в целюлозно-паперовому виробництві та видавничій справі (на 1,3%), в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (на 0,2%), у виробництві іншої неметалічної мінеральної продукції (на 0,8%), машинобудуванні (на 0,9%), обробці деревини й виробництві виробів з деревини, окрім меблів (на 0,9%).

За даними статуправління, в харчовій промисловості ціни підвищилися на 0,5%. Найбільше виросли ціни у виробництві продуктів борошняно-круп’яної промисловості (на 9,9%), сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання (на 4,2%), етилового спирту з продуктів бродіння (на 2,9%), рибних продуктів (на 2,5%), масла (на 2,3%), молочних продуктів і морозива (на 1,9%). При цьому подешевшала продукція у виробництві напоїв (на 0,8%) і цукру (на 1,2%).

За даними облстату, в цілому за січень-серпень 2010 р. ціни виробників підвищилися на 10,9%, у тому числі у видобувній промисловості - на 94,4%, в переробній промисловості й у виробництві та розподілі електроенергії, газу та води - на 8,3%.