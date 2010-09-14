ДТП на Харківщині: 6 загиблих

Харків. 14 вересня. УНІАН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні о 1.20 на 406-му кілометрі автошляху «Київ – Харків» поблизу села Дмитрівка Коломацького району Харківської області, загинуло 6 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, причиною ДТП стало лобове зіткнення пасажирського мікроавтобуса Mercedes sprinter, який перевозив 12 пасажирів, з вантажним автомобілем DAF.

Також постраждало 7 осіб, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 104 дорожньо-транспортні події, у яких загинуло 8 осіб та 132 – травмовано.