Курси валют у банках Харкова

Долар 7,91 - 7,92

Харків. 14 вересня. УНІАН. На 14 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,91 (продаж - 7,915 грн.), євро - 10,18 грн. (10,2 грн.), Базис - 7,9095 (7,956), 10,12 (10,25), Реал-банк - 7,92 (7,96), 10,15 (10,26) відповідно. Національний банк України на 14 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.8200 (на 13 вересня – 790.8200) 100 EUR – 1012.3287 (на 13 вересня – 1006.3185) 10 RUR – 2.5774 (на 13 вересня – 2.5598)

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