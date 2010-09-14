Погода в середу

Харків. 14 вересня. УНІАН. 15 вересня за прогнозами синоптиків в Україні переважно без опадів, лише вранці та вдень у Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, вдень 22-27°, у західних областях 18-23°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

14 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 18-24°, в Дніпрі біля Києва 17°.